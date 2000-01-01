08.07 19:36 MIGnews.com

СМИ: Израиль и ХАМАС почти договорились о обмене пленными

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Правительство Израиля и руководство группировки ХАМАС близки к соглашению, согласно которому Газа вернет тела двух солдат ЦАХАЛА на родину. Об этом сообщил журналист ливанской газеты "Al Akhbar", имеющий связи в ХАМАСе.Отмечается, что соглашение подразумевает двухэтапную реализацию обменной сделки.Реализация соглашения должна привести к возвращению в Израиль тел двух солдат ЦАХАЛа – Орона Шауля и Адара Гольдина, которые погибли во время антитеррористической операции "Нерушимая скала" в секторе 3 года назад.Кроме того, руководство ХАМАСа должно предоставить Израилю информацию о трех живых израильских граждан, которые были задержаны боевиками ХАМАСа в Газе. Один из них – Авра Менгисту, добровольно ушедший в сектор, предположительно страдающий психическим заболеванием. Еще двое – израильские арабы, проникшие в сектор добровольно по не выясненным причинам.В свою очередь, ХАМАС настаивает на освобождении всех террористов, выпущенных на свободу в рамках "сделки Шалита", но после вновь были арестованы в период с 2011 года.Также по данным "Al Akhbar", ХАМАС утверждает, что помимо тел двух военнослужащих, он имеет в своем распоряжении "нечто, что позволит ему добиться освобождения из тюрем всех своих заключенных".Группировка также требует освободить из тюрем всех женщин-заключенных, подростков, и членов палестинского парламента. Взамен он готов предоставить информацию о судьбе находящихся у нее трех израильтян.Если стороны придут к обоюдному согласию, то первый этап сделки будет осуществлен в ближайшие три месяца, как сообщает ливанское издание "Al Akhbar".