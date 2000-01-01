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Иордания и ПА создали `штаб защиты аль-Аксы` 08.08 14:33   MIGnews.com

Иордания и ПА создали "штаб защиты аль-Аксы"

Министр иностранных дел палестинской автономии Рияд аль-Малики сообщил о том, что по итогам встречи короля Иордании Абдаллы и главы ПА Махмуда Аббаса принято решение о создании совместной комиссии “противостояния вызовам, брошенным аль-Аксе”.

Малики сообщил о том, что Иордания и автономия готовятся к новым проблемам в Иерусалиме: “Этот визит произошел в важный момент для оценки израильских атак против аль-Аксы в Иерусалиме и попыток изменить статус-кво вокруг аль-Аксы”.

Малики сообщил, что иорданские и палестинские представители “оценили “эпизод” с расстрелом двух израильских полицейских на Храмовой Горе 14 июля и “готовятся к следующей стадии, которую можно ожидать от Израиля и от персоны израильского премьера Биньямина Нетаниягу”.

Стороны договорились о создании “совместного кризисного штаба , который оценит уроки прошлого и вызовы, с которыми аль-Акса может столкнуться в будущем”.
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