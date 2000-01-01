08.10 14:12 MIGnews.com

Убийство еврея в Кфар-Кассеме могут признать терактом

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Пока еще преждевременно говорить об этом наверняка, но убийство 70-летнего еврея Реувена Шмерлинга в арабском городе Кфар-Кассем могло быть националистически мотивированным и, вероятно, будет объявлено терактом, заявил 8 октября министр общественной безопасности Гилад Эрдан.В сегодняшнем интервью радио Коль Исраэль министр сообщил, что власти изучают мотивы убийства израильского бизнесмена, но по его личным оценкам случившееся, безусловно, является терактом."Мы не можем называть националистически мотивированным каждое убийство еврея палестинцем. Для этого необходимо собрать достаточно доказательств. Я понимаю, насколько важно семье подобное признание, но это решение будет иметь последствия на много лет вперед, и мы должны ждать официального подтверждения, основываясь на расследовании", - заявил он в попытке оправдать медлительность полиции в объявлении случившегося терактом.Министр напомнил о запрете на разглашение подробностей расследования смерти Шмерлинга, тело которого обнаружили за несколько часов до Суккота в промзоне Кфар-Кассема со следами насилия. Ранее несколько израильских телеканалов сообщили о том, что он был убит из-за своего происхождения, а не рода деятельности."Из-за запрета на разглашение я не могу предоставить никаких подробностей, но скажу, что я согласен со вчерашними оценками, что случившееся может иметь националистическую подоплеку", - прокомментировал информацию журналистов Эрдан.