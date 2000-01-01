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Посол: Палестинцы продолжат действовать как `государство` 08.10 09:24   MIGnews.com

Посол ПА в ООН: Мы продолжим действовать как "государство"

Палестинцы продолжат односторонние шаги в сторону собственной государственности и будут и дальше вести намеченный дипломатический курс от имени "Государства Палестины", предупредил посол Палестинской автономии в ООН Рияд Мансур 7 октября.

"Мы ежедневно присоединяемся к различным международным конвенциям как независимое государство", - сказал он.

Ссылаясь на недавнее вступление в Интерпол, даже несмотря на протесты со стороны Израиля и Вашингтона, Мансур заявил, что "эта тенденция продвигается".

"Мы действуем как государство, нас принимают как государство, и мы продолжим идти по этому пути", - сказал Мансур в ходе двухдневного Международного медиа-семинара по вопросам мира на Ближнем Востоке.

Данная конференция проходит ежегодно с 1993 года, когда при посредничестве Норвегии Ицхак Рабин и Ясир Арафат заключили соглашение с целью урегулирования израильско-палестинского конфликта.

Выступая в ООН, Мансур отверг предположение экс-спикера Кнессета и бывшего главы Сохнута Авраама Бурга о неактуальности идеи о независимом Палестинском государстве, существующем совместно с Израилем. Израильский активист заявил о том, что пришла пора для новой парадигмы принципов, которая будет включать как израильтян, так и палестинцев, очевидно, намекнув на переход от "двух государств" к "одному государству".

Подобное предположение Мансур отверг как "совершенно не думающее о палестинском народе", назвав "странной и смехотворной" идею, что курды заслужили свою независимость, а палестинцы – нет.

"Сепарация – вот лучшая формула. Сожительство в сегрегации и апартеиде не работает. Мы хотим жить на нашей национальной родине, и у нас имеются на это все национальные права. Так что "два государства" являются самой реалистичной стратегией", - добавил палестинский посол, назвав "главным препятствием на пути к миру" израильские поселения в Иудее, Самарии и Восточном Иерусалиме.
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