08.10 09:24 MIGnews.com

Посол ПА в ООН: Мы продолжим действовать как "государство"

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Палестинцы продолжат односторонние шаги в сторону собственной государственности и будут и дальше вести намеченный дипломатический курс от имени "Государства Палестины", предупредил посол Палестинской автономии в ООН Рияд Мансур 7 октября."Мы ежедневно присоединяемся к различным международным конвенциям как независимое государство", - сказал он.Ссылаясь на недавнее вступление в Интерпол, даже несмотря на протесты со стороны Израиля и Вашингтона, Мансур заявил, что "эта тенденция продвигается"."Мы действуем как государство, нас принимают как государство, и мы продолжим идти по этому пути", - сказал Мансур в ходе двухдневного Международного медиа-семинара по вопросам мира на Ближнем Востоке.Данная конференция проходит ежегодно с 1993 года, когда при посредничестве Норвегии Ицхак Рабин и Ясир Арафат заключили соглашение с целью урегулирования израильско-палестинского конфликта.Выступая в ООН, Мансур отверг предположение экс-спикера Кнессета и бывшего главы Сохнута Авраама Бурга о неактуальности идеи о независимом Палестинском государстве, существующем совместно с Израилем. Израильский активист заявил о том, что пришла пора для новой парадигмы принципов, которая будет включать как израильтян, так и палестинцев, очевидно, намекнув на переход от "двух государств" к "одному государству".Подобное предположение Мансур отверг как "совершенно не думающее о палестинском народе", назвав "странной и смехотворной" идею, что курды заслужили свою независимость, а палестинцы – нет."Сепарация – вот лучшая формула. Сожительство в сегрегации и апартеиде не работает. Мы хотим жить на нашей национальной родине, и у нас имеются на это все национальные права. Так что "два государства" являются самой реалистичной стратегией", - добавил палестинский посол, назвав "главным препятствием на пути к миру" израильские поселения в Иудее, Самарии и Восточном Иерусалиме.