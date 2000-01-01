09.01 12:33 MIGnews.com

Директор "Моссада" рассказал об "ушах и глазах" в Иране

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Участники антиправительственных демонстрации в Иране смогут добиться смены правящего режима аятолл, но лишь в будущем, а не сейчас, заявил директор израильского разведывательного агентства "Моссад" Йоси Коэн."У нас имеются в Иране свои глаза, уши и не только. Иранская молодежь вышла на демонстрации на фоне своего экономического положения и ожиданий, что президента Хасан Рухани улучшит состояние экономики. Не особо витая в надеждах, я был бы очень счастлив увидеть социальную революцию в Иране, которая может произойти в будущем", - сказал Коэн, выступая на конференции в министерстве финансов во вторник, 9 января.В то же время он отметил очевидное: Исламская республика тратит все больше средств на безопасность с целью продвижения собственных амбиций на Ближнем Востоке. Однако с момента начала президентского срока Дональда Трампа Израилю стало легче бороться с иранской экспансией в регионе.На фоне опасений израильского правительства по поводу иранского военного присутствия на северной границе государства Коэн добавил, что план Тегерана заключается в формированию на Ближнем Востоке воздушного и сухопутного коридора, через который можно будет беспрепятственно посылать иранских солдат.