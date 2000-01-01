09.01 12:27 MIGnews.com

Либерман: Мы перережем каналы выплат террористам и их семьям

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Министерство обороны Израиля опубликовало меморандум о предотвращении выплат пособий террористам и их семьям Палестинской автономией.Меморандум является плодом совместной работы министерства обороны, министерства юстиции и служб безопасности юстиции.Меморандум требует сократить объем денежных трансферов из Израиля в Палестинскую автономию на сумму прямых и косвенных выплат террористам и их семьям.Министр обороны Авигдор Либерман заявил: “Палестинская автономия каждый год переводит миллиард шекелей террористам и их семьям, тем самым поощряя и продолжая террор. Сумма выплат террористам зависит от тяжести их преступлений и срока, к которому они приговорены. Ничто так не иллюстрирует поддержку Палестинской автономией террора, как выплата этих пособий и пенсий”.По данным самой автономии, в 2017 550 миллионов шекелей было выплачено террористам, сидящим в израильских тюрьмах, и еще 687 миллионов шекелей семьям террористов-смертников и раненным террористам. Это - 7% бюджета Палестинской автономии. Террорист, сидящий в израильской тюрьме получает 2 тысячи шекелей, террорист, сидящий 25-30 лет или пожизненный срок получает 10 тысяч шекелей в месяц до конца жизни.Женатый террорист получает 300 шекелей дополнительно, плюс по 50 шекелей за каждого ребенка. Жители Иерусалима получают прибавку в 300 шекелей, граждане Израиля - 500 шекелей.Для сравнения - средняя зарплата на территории автономии составляет 2 тысячи шекелей в месяц.