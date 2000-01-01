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Рами Хамдалла просит Норвегию признать Палестину | Фото: @Hildehih/Twitter09.01 08:51   MIGnews.com

Рами Хамдалла просит Норвегию признать Палестину

Рами Хамдалла призвал все страны мира и в особенности Норвегию признать независимость "Палестинского государства".

Соответствующее заявление, как сообщает информагентство Wafa, председатель правительства ПА в Рамалле сделал на встрече с министром иностранных дел Норвегии Ине Мари Эриксен Сереиде, которая состоялась 8 января в столице автономии.



Хамдалла сказал собеседнице о катастрофических последствиях признания президентом США Дональдом Трампом Иерусалима израильской столицей и угроз Вашингтона прекратить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA).

Политик утверждает, что своими недавними решениями США подорвали решение о "двух государствах", и считает, что признание палестинской независимости Норвегией это решение спасет и станет однозначным посланием Соединенным Штатам и Израилю.

Напомним, что, как уже сообщалось, 22 января председатель ПА Махмуд Аббас планирует посетить Брюссель, где встретится с министрами иностранных дел стран Евросоюза, чтобы попросить их признать Палестинское государство в границах 1967-го года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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