Рами Хамдалла просит Норвегию признать Палестину

Рами Хамдалла призвал все страны мира и в особенности Норвегию признать независимость "Палестинского государства".
Соответствующее заявление, как сообщает информагентство Wafa, председатель правительства ПА в Рамалле сделал на встрече с министром иностранных дел Норвегии Ине Мари Эриксен Сереиде, которая состоялась 8 января в столице автономии.
رئيس الوزراء يبحث مع وزيرة خارجية النرويج اين ماري اريكسن اخر التطورات السياسية. ويطالب النرويج الاعتراف بالدولة الفلسطينية
Хамдалла сказал собеседнице о катастрофических последствиях признания президентом США Дональдом Трампом Иерусалима израильской столицей и угроз Вашингтона прекратить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA).
Политик утверждает, что своими недавними решениями США подорвали решение о "двух государствах", и считает, что признание палестинской независимости Норвегией это решение спасет и станет однозначным посланием Соединенным Штатам и Израилю.
Напомним, что, как уже сообщалось, 22 января председатель ПА Махмуд Аббас планирует посетить Брюссель, где встретится с министрами иностранных дел стран Евросоюза, чтобы попросить их признать Палестинское государство в границах 1967-го года со столицей в Восточном Иерусалиме.