09.07 17:27 MIGnews.com

Иран укрепляет ракетные заводы в Ливане против ВВС ЦАХАЛа

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Оружейный завод, который Иран строит в Ливане, расположат на высоте 50 метров и укрепят против израильских авиаударов, сообщили на сайте сирийской оппозиции со ссылкой на французское издание Intelligence Online.При этом предполагается, что завод будет включать в себя два объекта. Первый будет расположен в районе Хармель, на востоке долины Бекаа. Он будет производить современные иранские ракеты класса "земля-земля" "Фатех-110", дальность поражения которых составляет до 300 километров, а также они могут переносить боеголовки весом до 400 килограммов.Второй объект будет расположен на ливанском побережье между городами Тир и Сидон. Этот завод будет выпускать различные составляющие ракет, которые позже будут собираться на различных заводах.Напомним, что в марте представители КСИРа подтвердили начало строительства ракетных заводов в Ливане. Как сообщили Intelligence Online инсайдерские источники, над объектами уже были построены оборонительные сооружения.Военный эксперт Ронен Соломон заявил Ynet, что указанное месторасположение заводов является очень достоверным, так как через район Хермель пролегает путь, по которому "Хизбалла" получает вооружения. А второй завод построили на побережье, чтобы там же можно было проводить и испытания снарядов.