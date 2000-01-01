09.07 09:46 MIGnews.com

Арабский посол проголосовал против Израиля и извинился

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Посол Израиль в UNESCO Кармель Шама А-Коэн сообщила о том, что ей удалось достигнуть договоренности с послом одного из арабских государств, не поддерживающих дипломатических отношений с Израилем о том, что он проголосует против резолюции по Хеврону.Последняя резолюция UNESCO признала Пещеру Патриархов в Хевроне “палестинским историческим наследием”. Посол выразил готовность голосовать против, в случае, если голосование будет тайным. В последний момент выяснилось, что голосование будет открытым.Посол отправил А-Коэн сообщение: “Извиняюсь за сегодня. Было слишком горячо, нельзя назвать это тайным голосованием…”.А-Коэн ответила: “Я знаю это, мой друг. Для меня вы как будто сделали это”. Посол ответил: “У меня не было выбора…”За резолюцию проголосовали представители 12 государств, представители трех проголосовали против и шесть воздержались.