09.08 12:47 MIGnews.com
Солдат Дувдеван стал жертвой "огня по своим"
Во вторник вечером боец спецназа ЦАХАЛА Дувдеван был ранен во время операции по задержанию террористов, проводившейся силами безопасности в лагере беженцев Дехейше, недалеко от Бейт-Лехема.
Солдат попал под огонь своих.
Пострадавший был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.
ЦАХАЛ расследует этот инцидент. Семья солдата была проинформирована о его ранении.
Подозреваемые в террористической деятельности тоже получили ранения в инциденте. Сообщается, что один из них в тяжелом состоянии, а другой –. в состоянии средней тяжести. Оба доставлены
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