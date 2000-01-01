09.08 12:47 MIGnews.com

Солдат Дувдеван стал жертвой "огня по своим"

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Во вторник вечером боец спецназа ЦАХАЛА Дувдеван был ранен во время операции по задержанию террористов, проводившейся силами безопасности в лагере беженцев Дехейше, недалеко от Бейт-Лехема.Солдат попал под огонь своих.Пострадавший был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.ЦАХАЛ расследует этот инцидент. Семья солдата была проинформирована о его ранении.Подозреваемые в террористической деятельности тоже получили ранения в инциденте. Сообщается, что один из них в тяжелом состоянии, а другой –. в состоянии средней тяжести. Оба доставлены