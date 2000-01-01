Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Солдат Дувдеван стал жертвой `огня по своим` 09.08 12:47   MIGnews.com

Солдат Дувдеван стал жертвой "огня по своим"

Во вторник вечером боец спецназа ЦАХАЛА Дувдеван был ранен во время операции по задержанию террористов, проводившейся силами безопасности в лагере беженцев Дехейше, недалеко от Бейт-Лехема.

Солдат попал под огонь своих.

Пострадавший был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.

ЦАХАЛ расследует этот инцидент. Семья солдата была проинформирована о его ранении.

Подозреваемые в террористической деятельности тоже получили ранения в инциденте. Сообщается, что один из них в тяжелом состоянии, а другой –. в состоянии средней тяжести. Оба доставлены
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:42
Геологи отметили ускорение таяния арктического шельфа
13:41
В онкодиспансере пациент зарезал врача и покончил с собой
13:21
Бейт-Шемеш станет городом с населением в четверть миллиона
12:21
Как не стоять в очереди в аэропорту Бен-Гурион
11:42
Северная Корея готова нанести превентивный удар по Гуаму
11:40
Джуди Мозес и Сильван Шалом расстались
11:19
Ходорковский пообещал РФ "тяжелые времена" при Навальном
10:45
Эйтан Кабель критикует требующих отставки Нетаниягу
10:11
СМИ: КНДР создала ядерный заряд для баллистических ракет
10:07
Рамат-Ган: 40-летняя женщина подавилась в ресторане и умерла
10:00
"Израиль фальсифицирует историю Иерусалима"
09:48
СМИ: РФ, Израиль и США вели секретные переговоры по Сирии
09:19
Бразилия депортирует израильтянина, убившего палестинца
08:51
"Эффект Азарии" ударит по всем
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus