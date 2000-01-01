09.08 16:35 MIGnews.com

Солдата наградят за нейтралиацию террориста в Халамиш

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Солдат ЦАХАЛа, нейтрализовавший палестинского террориста Омара аль-Абеда, который 21 июля приник в дом семьи Соломон в поселении Халамиш и убил трех ее членов, будет представлен к военной награде за мужество.Имя военнослужащего остается засекреченным, в СМИ его именуют "И.". О нем известно лишь то, что он носит звание "самаль ришон" – штаб-сержанта – и служит в элитном кинологическом подразделении израильской армии ("Окец"). Живет он по соседству с Соломонами.Как сообщили в Армии обороны Израиля 9 августа, прибежав на крики своих соседей, солдат через окно увидел, что террорист борется с Йоси Соломоном (70-летним главой семейства), и открыл огонь, ранив преступника."И." и его отец Шимон Маоз вошли в дом соседей и, увидев обезоруженного террориста, вызвали силы безопасности."Проявленная хладнокровность, готовность действовать и преданность миссии по прекращению терроризма, так же как и проявленное мужество и внимательность, предотвратили еще большую трагедию", - заявили в ЦАХАЛе.На фоне этого глава Центрального командования генерал-майор Рони Нума одобрил ходатайство о представлении "И." к награде за его действия. Таким образом, руководитель ЦАХАЛа в Иудеи и Самарии, бригадный генерал Лиор Кармели наградит солдата знаком отличия ("ЦАЛАШ") второго уровня.Кроме того, отцу военнослужащего будет вручена благодарность за "проявленную отвагу, готовность действовать и образцовое гражданство в момент помощи по нейтрализации террориста и предотвращении большей трагедии".