09.08 19:50 MIGnews.com

Предотвращен теракт у Пещеры Патриархов

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Солдаты МАГАВа предотвратили атаку, которую арабский террорист задумал совершить у еврейской святыни – пещеры Махпела – в Хевроне днем 9 августа."Аруц Шева" сообщает о подозрительном арабе, который подошел к контрольно-пропускному пункту пограничной полиции возле святыни. Когда он остановился на расстоянии нескольких футов от офицеров, они его подозвали и лишь потом заметили, что он держит в руках нож.Пограничники навели оружие на мужчину, приказав бросить нож и сдаться. Подозреваемый не оказал сопротивления, поэтому ситуация разрешилась без насилия.Задержанным оказался 25-летний житель Хеврона. Сейчас он допрашивается полицией.