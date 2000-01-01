09.08 07:06 MIGnews.com

В ответ на обстрел: Израиль атаковал в Газе

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Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в ответ на ракетный обстрел 8 августа ВВС Израиля минувшей ночью нанесли удар по двум позициям ХАМАСа в северной части Газы.Палестинские источники сообщают, что в результате бомбардировки ранены три палестинца. Один раненный, в возрасте 26 лет, находится в тяжелом состоянии.В заявлении пресс-службы ЦАХАЛа говорится: “АХАЛ считает ХАМАС единственной силой, ответственной за то, что происходит в Газе”.Ракета, выпущенная из Газы, взорвалась на открытой местности на территории регионального совета Хоф Ашкелон. В результате взрыва никто не пострадал. Сирены ракетной тревоги прозвучали в Ашкелоне и в поселениях на границе с Газой.Ракета была запущена после того, как ЦАХАЛ обнаружил беспилотник, направлявшийся из Газы. Он был приземлен на израильской территории. В феврале ШАБАК задержал сотни посылок, направлявшихся в Газу, в которых были обнаружены запрещенные товары.