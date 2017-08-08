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`Эффект Азарии` ударит по всем 09.08 08:51   MIGnews.com

"Эффект Азарии" ударит по всем

“Хевронский стрелок” Эльор Азария утром 9 августа начинает отбывать тюремный срок.

Азария пройдет через ворота тюрьмы - а в иврите прочно укорениться новое устойчивое выражение - “эффект Азарии”. Независимо от конкретных обстоятельств инцидента в Хевроне, от того что думал и чувствовал в критический момент Азария, отныне над каждым солдатом ЦАХАЛа, над каждым командиром, над каждым генералом будет висеть, как Дамоклов меч решение военного трибунала в Кирие.




Списать “эффект Азарии со счетов нелегко - и он уже работает вовсю. Вооруженный солдат, убегающий от палестинской девчонки, размахивающей отверткой, теперь говорит, что он “не хотел стать вторым Азарией”. Отныне каждая мать Израиля, отправляя сына и дочь на службу знает, что государство сделает все, что в его силах дабы исполнить сухую букву закона - даже против отличного солдата, который, в худшем случае, допустил ошибку.

И все это - из-за того, что через считанные часы после того, как Азария принял свое решение, другие, куда более могущественные, опытные и известные люди тоже допустили ошибку - и у них достаточно мужества ее признать. Слова министра обороны Моше Яалона о “проштрафившемся солдате”, сказанные еще до начала расследования инцидента запустили в действие гигантское колесо бюрократической машины, результатом чего стал тот факт, что нормальный человек, любящий свою семью, своих друзей и свою страну, сегодня сядет в тюрьму. Его преступление заключается в том, что он застрелил террориста, пришедшего убивать евреев.
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