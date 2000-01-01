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`Израиль фальсифицирует историю Иерусалима` 09.08 10:00   MIGnews.com

"Израиль фальсифицирует историю Иерусалима"

Во вторник правительство ПА во главе с Рами Хамдаллой выступило против "эскалации политики Израиля" - на фоне того, как ЮНЕСКО приняло резолюцию, которая признает право мусульман на Храмовую Гору и Пещеру патриархов в Хевроне, отрицая связь еврейского народа с этими местами.

В официальном заявлении, опубликованном после встречи в Рамалле, отмечалось, что во время празднование 50-летия "оккупации" Иерусалима в Силване, было организовано световое и звуковое шоу. Согласно заявлению, празднование было основано на "фальсификации исторического повествования о Святом Городе".

В заявление утверждалось, что израильское правительство вернулось к политике выселения арабов из района Шейха Джарраха. Также сообщалось, что правительство Израиля приняло решение выселить несколько семей, проживающих в здании, которое принадлежало еврейской семье до 1948 года.

Правительство ПА заявило что в связи с эскалацией "поселенческой политики", необходимо срочное вмешательство международного сообщества в целях прекращения давления со стороны Израиля.

Также ПА требует защиты палестинского народа со стороны "арабской и исламской нации".

"Израиль был построен на руинах палестинского народа, и с первого дня израильское правительство отказалось осуществлять резолюции UNIFIL 181 и 194. Согласно резолюции беженцы имеют право возвращаться в свои дома, из которых они были высланы", говорится в заявлении.

Также в заявлении содержится настоятельный призыв к международному сообществу отклонить занятие представителями Израиля постов в международных организациях, в том числе, в Совете Безопасности, поскольку это будет считаться поощрением его "колониализма", "преступлений" и "несоблюдение" международного права.
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