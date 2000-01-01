09.10 18:15 MIGnews.com

Амиру Перецу заявили на родине: Ты - военный преступник

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Бывший министр обороны Израиля Амир Перец посетил родное Марокко для участия в объединенной конференции Всемирной торговой организации и Парламентской ассамблеи Средиземноморья (ПАС), вице-президентом которой ранее в этом году его избрали.Мероприятие проходило в воскресенье, 8 октября, в столице Рабате, где, однако, не все встретили члена "Сионистского лагеря" распростертыми объятьями. В завершении вступительной части конференции, местный депутат-исламист Ахсан Абед Эль-Халак атаковал Переца."Ты – военный преступник! Ты – нежеланный гость в этой стране!" – кричал он.За экс-министра пришлось вступиться бывшему депутату от "Кадимы" и послу Парламентской ассамблеи Средиземноморья Маджалли Вахабе, который напомнил всем присутствующий о том, что Марокко остается родиной Амира Переца."Ты не имеешь права нападать на него. Вы, радикальные исламисты, уже уничтожили Тунис, Йемен, Ливию и Сирию, и теперь хотите уничтожить Марокко", - укорил он оппонентов израильтянина.Как сообщили представители Переца, перепалка продолжалась около 15 минут. При этом от поддержки Эль-Халака воздержались даже делегаты от ПА, которые также присутствовали на мероприятии.Другому вице-президенту ПАС, члену марокканского Сената Лону Ларбуху пришлось извиняться перед Перецем за соотечественника."Это меньшинство не может представлять наш парламент или марокканский народ", - заявил он, назвав Амира Переца желанным гостем в Марокко.Напомним, что Амир Перец родился в Марокко в 1952 году, а через 4 года вместе с семьей репатриировал в Израиль.