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Амиру Перецу заявили на родине: Ты - военный преступник | Фото: Jonathan Klinger/Flickr09.10 18:15   MIGnews.com

Амиру Перецу заявили на родине: Ты - военный преступник

Бывший министр обороны Израиля Амир Перец посетил родное Марокко для участия в объединенной конференции Всемирной торговой организации и Парламентской ассамблеи Средиземноморья (ПАС), вице-президентом которой ранее в этом году его избрали.

Мероприятие проходило в воскресенье, 8 октября, в столице Рабате, где, однако, не все встретили члена "Сионистского лагеря" распростертыми объятьями. В завершении вступительной части конференции, местный депутат-исламист Ахсан Абед Эль-Халак атаковал Переца.

"Ты – военный преступник! Ты – нежеланный гость в этой стране!" – кричал он.

За экс-министра пришлось вступиться бывшему депутату от "Кадимы" и послу Парламентской ассамблеи Средиземноморья Маджалли Вахабе, который напомнил всем присутствующий о том, что Марокко остается родиной Амира Переца.

"Ты не имеешь права нападать на него. Вы, радикальные исламисты, уже уничтожили Тунис, Йемен, Ливию и Сирию, и теперь хотите уничтожить Марокко", - укорил он оппонентов израильтянина.

Как сообщили представители Переца, перепалка продолжалась около 15 минут. При этом от поддержки Эль-Халака воздержались даже делегаты от ПА, которые также присутствовали на мероприятии.

Другому вице-президенту ПАС, члену марокканского Сената Лону Ларбуху пришлось извиняться перед Перецем за соотечественника.

"Это меньшинство не может представлять наш парламент или марокканский народ", - заявил он, назвав Амира Переца желанным гостем в Марокко.

Напомним, что Амир Перец родился в Марокко в 1952 году, а через 4 года вместе с семьей репатриировал в Израиль.
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