10.10 07:13 MIGnews.com

Министр Элькин: мир с палестинцами - это иллюзия

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Последнее, чем станет заниматься Абу Мазен – это содействие достижению мира с израильтянами, заявил на своей странице в Facebook Зеэв Элькин 9 октября.Министр по делам Иерусалима и защите окружающей среды напомнил о том, что председатель ПА продолжает подстрекательство, а также дальше платит пособия террористам и их семьям. Кроме того, он напомнил о назначении мэром одного из крупнейших городов ПА – Хеврона – террориста с израильской кровью на руках."Я очень сожалею, что президент Трамп решил отложить выполнение своего предвыборного обещания из-за иллюзии, что с нынешним палестинским руководством можно продвинуть подлинный мирный процесс", - пишет он.