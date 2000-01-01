Попытка атаки Израиля из сектора Газа

Солдаты ЦАХАЛа задержали на границе двух палестинцев, когда те пытались незаконно пробраться на территорию Израиля, пишет Arutz Sheva.
Подозреваемые были обнаружены в южной части границы между государством Израиль и сектором Газа.
Обоих палестинцев задержали и отправили на допрос.
Согласно данным, предоставленным военными источниками, у нарушителей при себе оружия не было. Также не был установлен мотив нарушения. Однако особо подозрительным было то, что палестинцы оказались на границе в напряжённый момент.
Ранее в воскресенье, 8 октября, из сектора Газа была выпущена ракета в направлении израильских территорий, однако снаряд не долетел. Тем не менее, израильтяне приняли решение нанести ответный удар.
По информации, предоставленной в ЦАХАЛе, израильские танки уничтожили наблюдательный пункт террористической организации ХАМАС в центральной части сектора Газа неподалёку от пограничного забора.
Удар израильтяне нанесли спустя два часа после того, как в стране прозвучали сирены ракетной тревоги.
Несмотря на то, что ни одна из группировок на данный момент не взяла на себя ответственность за обстрел территорий Еврейского государства, в Израиле считают, что именно ХАМАС несёт ответственность за все атаки со стороны Газы.