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Попытка атаки Израиля из сектора Газа | Фото: Thinkstock09.10 07:42   MIGnews.com

Попытка атаки Израиля из сектора Газа

Солдаты ЦАХАЛа задержали на границе двух палестинцев, когда те пытались незаконно пробраться на территорию Израиля, пишет Arutz Sheva.

Подозреваемые были обнаружены в южной части границы между государством Израиль и сектором Газа.
Обоих палестинцев задержали и отправили на допрос.

Согласно данным, предоставленным военными источниками, у нарушителей при себе оружия не было. Также не был установлен мотив нарушения. Однако особо подозрительным было то, что палестинцы оказались на границе в напряжённый момент.

Ранее в воскресенье, 8 октября, из сектора Газа была выпущена ракета в направлении израильских территорий, однако снаряд не долетел. Тем не менее, израильтяне приняли решение нанести ответный удар.

По информации, предоставленной в ЦАХАЛе, израильские танки уничтожили наблюдательный пункт террористической организации ХАМАС в центральной части сектора Газа неподалёку от пограничного забора.

Удар израильтяне нанесли спустя два часа после того, как в стране прозвучали сирены ракетной тревоги.

Несмотря на то, что ни одна из группировок на данный момент не взяла на себя ответственность за обстрел территорий Еврейского государства, в Израиле считают, что именно ХАМАС несёт ответственность за все атаки со стороны Газы.

Информация о пострадавших не поступала.
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