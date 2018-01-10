Поселенцы - Айзенкоту: почему нет блок-постов вокруг Шхема?
Начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал Гади Айзенкот посетил место террористической атаки в районе Хават Гилад.
Поселенцы возмущены тем, что у Шхема нет блок-постов ЦАХАЛа. Друзья убитого в теракте раввина Разиэля Шеваха заявили в интервью Галей ЦАХАЛ: “Араб может сидеть и пить кофе в Шхеме, встать, поехать зарезать еврея, вернуться, и спокойно допить кофе”.
Хават Гилад находится в непосредственной близости от центрального выезда от Шхема.
Во время визита Айзенкота поселенцы кричали ему: “Почему вокруг Шхема нет блок-постов?” Офицеры оттеснили поселенцев. требуя “уважения к начальнику Генштаба”.
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