10.01 11:16 MIGnews.com

Поселенцы - Айзенкоту: почему нет блок-постов вокруг Шхема?

הפיגוע בחוות גלעד - פעילי "עוצמה יהודית" קראו לעבר הרמטכ"ל במהלך ביקורו במקום: "אייזנקוט, למה זה מגיע לנו? תחזיר את המחסומים, התרענו מראש למה לא חסמתם את שכם" @OrHeller pic.twitter.com/F7aHeFCkig — חדשות עשר (@news10) January 10, 2018

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Начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал Гади Айзенкот посетил место террористической атаки в районе Хават Гилад.Поселенцы возмущены тем, что у Шхема нет блок-постов ЦАХАЛа. Друзья убитого в теракте раввина Разиэля Шеваха заявили в интервью Галей ЦАХАЛ: “Араб может сидеть и пить кофе в Шхеме, встать, поехать зарезать еврея, вернуться, и спокойно допить кофе”.Хават Гилад находится в непосредственной близости от центрального выезда от Шхема.Во время визита Айзенкота поселенцы кричали ему: “Почему вокруг Шхема нет блок-постов?” Офицеры оттеснили поселенцев. требуя “уважения к начальнику Генштаба”.Сам Айзенкот сделал следующее заявление: “Главная задача на настоящий момент идентифицировать террористическую ячейку и предотвратить последующие подобные инциденты”.