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Поселенцы - Айзенкоту: почему нет блок-постов вокруг Шхема? 10.01 11:16   MIGnews.com

Поселенцы - Айзенкоту: почему нет блок-постов вокруг Шхема?

Начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал Гади Айзенкот посетил место террористической атаки в районе Хават Гилад.

Поселенцы возмущены тем, что у Шхема нет блок-постов ЦАХАЛа. Друзья убитого в теракте раввина Разиэля Шеваха заявили в интервью Галей ЦАХАЛ: “Араб может сидеть и пить кофе в Шхеме, встать, поехать зарезать еврея, вернуться, и спокойно допить кофе”.

Хават Гилад находится в непосредственной близости от центрального выезда от Шхема.

Во время визита Айзенкота поселенцы кричали ему: “Почему вокруг Шхема нет блок-постов?” Офицеры оттеснили поселенцев. требуя “уважения к начальнику Генштаба”.




Сам Айзенкот сделал следующее заявление: “Главная задача на настоящий момент идентифицировать террористическую ячейку и предотвратить последующие подобные инциденты”.
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