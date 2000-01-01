Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Дэвид Фридман о теракте: палестинцы не хотят мира 10.01 16:59   MIGnews.com

Дэвид Фридман о теракте: палестинцы не хотят мира

Посол США в Израиле Дэвид Фридман резко осудил теракт в еврейском поселении Хават-Гилада и обрушился с критикой на палестинцев. По его словам руководство ПА напрямую выступают против мира с Израилем.

Об этом дипломат написал на своей странице в Twitter в среду, 10 января:

"Израильтянин, отец шестерых детей был жестко убит прошлой ночью палестинскими террористами. ХАМАС восхваляет убийц, а законодательство ПА предоставляет им финансовое вознаграждение".

Фридман добавил, что "нет необходимости больше искать причины, почему стороны все еще не достигли мира". Посол также призвал молиться за семью погибшего раввина Разиэля Шабаха.

Напомним, во вторник вечером, 9 января, палестинцы совершили террористическое нападение в поселении Хават-Гилада.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:22
Биби встретился с главами МИД Ирландии и Нидерландов
21:50
Лебедев: Допинговый скандал - заказной
21:25
"Мы найдем террористов. Это всего лишь вопрос времени"
19:58
ПА обвинила Фридмана в предвзятости в пользу Израиля
19:52
Миллиардер Баффет: Криптовалюту ждёт крах
19:39
Индия: леопард растерзал двух детей
18:45
Израиль: полиция ищет пропавшего туриста из Британии
17:56
ХАМАС о "героической стрельбе": худшее впереди
17:34
Президент Германии впервые за 120 лет посетит Ливан
17:29
НДИ добилась ускорения реализации пенсионной программы
16:52
Скоростной поезд: от Тель-Авива до Иерусалима за 28 минут
16:02
Около 100 мигрантов пропали без вести у берегов Ливии
15:44
Минфин приговаривает новых репатриантов к нищете
15:11
В США из-за оползней погибли 13 человек
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus