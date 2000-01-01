10.01 16:59 MIGnews.com

Дэвид Фридман о теракте: палестинцы не хотят мира

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Посол США в Израиле Дэвид Фридман резко осудил теракт в еврейском поселении Хават-Гилада и обрушился с критикой на палестинцев. По его словам руководство ПА напрямую выступают против мира с Израилем.Об этом дипломат написал на своей странице в Twitter в среду, 10 января:"Израильтянин, отец шестерых детей был жестко убит прошлой ночью палестинскими террористами. ХАМАС восхваляет убийц, а законодательство ПА предоставляет им финансовое вознаграждение".Фридман добавил, что "нет необходимости больше искать причины, почему стороны все еще не достигли мира". Посол также призвал молиться за семью погибшего раввина Разиэля Шабаха.Напомним, во вторник вечером, 9 января, палестинцы совершили террористическое нападение в поселении Хават-Гилада.