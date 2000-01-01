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ХАМАС о `героической стрельбе`: худшее впереди 10.01 17:56   MIGnews.com

ХАМАС о "героической стрельбе": худшее впереди

Террористическая группировка ХАМАС приветствовала "героическую" стрельбу, жертвой которой стал раввин и отец 6 детей Разиэль Шабах. Кроме того, группировка предупредила Израиль о том, что "худшее еще впереди".

"Атака стала первым напоминанием огнем лидерам вражеского государства [Израиль] и тем, кто за ним стоит [США] о том, что ваши страхи материализовались. Иудея и Самария станет ножом в вашем теле", - говорится в заявлении ХАМАСа.

Также группировка отметила, что теракт является прямым следствием "преступлений", совершенных против Иерусалима в рамках признания Трампом Иерусалима столицей Израиля.

В заявлении отмечается: "Израильское правительство несет ответственность за последствия своей расистской и экстремисткой политики".
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