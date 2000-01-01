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ПА обвинила Фридмана в предвзятом отношении в пользу Израиля10.01 19:58   MIGnews.com

ПА обвинила Фридмана в предвзятости в пользу Израиля

МИД Палестинской администрации осудил посла США в Израиле Дэвида Фридмана за его комментарии касательно террористического нападения в Хават-Гилада. Ответ палестинцев на замечания американского дипломата поступил незамедлительно.

Палестинский МИД обвинил Дэвида Фридмана в "предвзятости" в пользу Израиля. В заявлении утверждается, что обвинения дипломата в адрес ПА были намеренно опубликованы в то время, когда в Израиле проводятся обсуждения в отношении закона, касающегося пособий для заключенных террористов и их семей.

"Американский посол в Тель-Авиве известен своими предопределенными позициями и избирательностью, которые отражают полную предвзятость в пользу оккупации и урегулирования и отказа от проблемы нашего палестинского народа и его справедливых и законных национальных прав", - цитирует Аруц Шева заявление палестинского МИД.

Ранее Фридман написал на своей странице в Twitter:

"Израильтянин, отец шестерых детей был жестко убит прошлой ночью палестинскими террористами. ХАМАС восхваляет убийц, а законодательство ПА предоставляет им финансовое вознаграждение".
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