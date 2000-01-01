Террористы убили волонтера MADA

В результате террористического нападения вечером 9 января у Хават Гилад был убит житель поселения, 35-летний раввин Разиель Шевах.
Шевах был волонтером MADA. В результате атаки он был смертельно ранен, эвакуирован в госпиталь и там скончался.
У Шеваха остались вдова и шестеро детей.
Депутат Кнессета Бецалель Смотрич выехал на место преступления через считанные минуты после теракта и участвовал в оказании первой медицинской помощи Шеваху.
Смотрич написал в твиттере: “У перекрестка Гилад были атакованы уже несколько машин, с тяжелыми последствиями. Это совершенно невероятно, что недочеловеки могут приходить сюда и убивать. Господин министр обороны, мы должны действовать жестко. Палестинцы должны осознать, что за каждый такой акт они заплатят высокую цену”.
Представители всего политического спектра Израиля - премьер-министр Нетаниягу, президент Ривлин, лидеры оппозиции Габай и Лапид выступили с жесткими осуждениями теракта.