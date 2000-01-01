10.01 07:08 MIGnews.com

Террористы убили волонтера MADA

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В результате террористического нападения вечером 9 января у Хават Гилад был убит житель поселения, 35-летний раввин Разиель Шевах.Шевах был волонтером MADA. В результате атаки он был смертельно ранен, эвакуирован в госпиталь и там скончался.У Шеваха остались вдова и шестеро детей.Депутат Кнессета Бецалель Смотрич выехал на место преступления через считанные минуты после теракта и участвовал в оказании первой медицинской помощи Шеваху.Смотрич написал в твиттере: “У перекрестка Гилад были атакованы уже несколько машин, с тяжелыми последствиями. Это совершенно невероятно, что недочеловеки могут приходить сюда и убивать. Господин министр обороны, мы должны действовать жестко. Палестинцы должны осознать, что за каждый такой акт они заплатят высокую цену”.Представители всего политического спектра Израиля - премьер-министр Нетаниягу, президент Ривлин, лидеры оппозиции Габай и Лапид выступили с жесткими осуждениями теракта.