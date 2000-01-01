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Реакции Ципи Ливни и Ицхака Герцога на теракт в Самарии 10.01 08:53   MIGnews.com

Реакции Ципи Ливни и Ицхака Герцога на теракт в Самарии

Лидер партии Ха-Тнуа, сопредседатель Сионистского лагеря Ципи Ливни:

"Вместе со всем народом Израиля скорблю о подлом убийстве Разиэля Шеваха, погибшего в теракте. Обнимаю семью убитого. Полная поддержка силам безопасности в борьбе против террора и убийц. Мое сердце с близкими Разиэля. Пусть будет благословенна его память".

Лидер парламентской оппозиции Ицхак Герцог: "Нет слов выразить боль и скорбь подлым убийством раввина Шеваха. Надеюсь, что силы безопасности смогут найти убийц и всех, кто помогал террористам и беспощадно наказать их. С террором бороться надо жестко и без колебаний. И пусть учтут эти мрази, убивающие людей под покровом ночи: им не запугать нас. Еще раз выражаю мои глубочайшие соболезнования семье погибшего".
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