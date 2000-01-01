10.07 11:49 MIGnews.com

8 из 10 израильтян верят в победу ЦАХАЛа в новой войне

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Израильтяне обеспокоены возможностью нового военного конфликта между Израилем и сектором Газа, хотя жителей страны и верят в способности ЦАХАЛа справиться с любой угрозой со стороны ХАМАСа. Таковы результаты опроса, который Центр Гутмана из Института демократии Израиля провел совместно с Тель-Авивским университетом.Почти две трети как еврейских (65,6%), так и арабских респондентов (68,9%) назвали ситуацию с безопасностью в Израиле хорошей, тогда как 33,2% евреев и 28,4% арабов выразили готовность им возразить.Большинство евреев и арабов верят в то, что в следующем году скорее разразится новая война с ХАМАСом. Шансы же на войну с Сирией, Ираном и "Хизбаллой" в течение следующего года израильтяне преимущественно считают низкими.Если же война случится, подавляющее большинство израильских евреев (88,4%) уверены в непременной победе израильской армии. В этом же уверена и половина израильских арабов.В то же время большинство израильтян не верят и в начало новой интифады – маловероятной ее считают 52,1% опрошенных, в то время, как 38% предполагают новую волну арабского террора. Но даже если она случится, абсолютное большинство израильских евреев (81,9%) уверены в том, что службы безопасности смогут положить ей конец. Их настроения разделяют и 51% арабов.