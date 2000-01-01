Rambler's Top100





Опросы


Nakonu.com








8 из 10 израильтян верят в победу ЦАХАЛа в новой войне | Фото: Israel Defense Forces/Flickr10.07 11:49   MIGnews.com

8 из 10 израильтян верят в победу ЦАХАЛа в новой войне

Израильтяне обеспокоены возможностью нового военного конфликта между Израилем и сектором Газа, хотя жителей страны и верят в способности ЦАХАЛа справиться с любой угрозой со стороны ХАМАСа. Таковы результаты опроса, который Центр Гутмана из Института демократии Израиля провел совместно с Тель-Авивским университетом.

Почти две трети как еврейских (65,6%), так и арабских респондентов (68,9%) назвали ситуацию с безопасностью в Израиле хорошей, тогда как 33,2% евреев и 28,4% арабов выразили готовность им возразить.

Большинство евреев и арабов верят в то, что в следующем году скорее разразится новая война с ХАМАСом. Шансы же на войну с Сирией, Ираном и "Хизбаллой" в течение следующего года израильтяне преимущественно считают низкими.

Если же война случится, подавляющее большинство израильских евреев (88,4%) уверены в непременной победе израильской армии. В этом же уверена и половина израильских арабов.

В то же время большинство израильтян не верят и в начало новой интифады – маловероятной ее считают 52,1% опрошенных, в то время, как 38% предполагают новую волну арабского террора. Но даже если она случится, абсолютное большинство израильских евреев (81,9%) уверены в том, что службы безопасности смогут положить ей конец. Их настроения разделяют и 51% арабов.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:15
Обычные паспорта будут стоить на 50% дороже биометрических
11:11
Ватикан запретил использовать хлеб без глютена для причастия
10:37
Мэр Лондона Садик Хан требует полного запрета "Хизбаллы"
10:30
ЦАХАЛ задержал двух палестинцев-инфильтрантов
10:09
На Израиль обрушилась новая волна жары
09:57
Израильтяне не верят в то, что Трамп возродит мирный процесс
09:32
У Катара есть 340 млрд., чтобы выстоять любую блокаду
09:07
Шесть человек задержаны по "делу о подлодках"
08:58
ISIS: За нами шпионят израильские дроны
08:37
Француза и двух бельгийцев судят за подготовку теракта
08:14
Ветеранам ВОВ в Израиле будут выплачивать российские пенсии
07:57
ХАМАС готовится "освобождать Палестину"
07:51
Убийство в Бейт Джан
07:17
Израиль оставил за собой полную свободу действий в Сирии
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus