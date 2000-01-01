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Израиль оставил за собой полную свободу действий в Сирии 10.07 07:17   MIGnews.com

Израиль оставил за собой полную свободу действий в Сирии

Израиль никак не связан соглашением о прекращении огня в Сирии, заключенное Соединенными Штатами и Россией, и поэтому будет действовать тогда и там, где это необходимо в интересах безопасности государства, заявил министр обороны Авигдор Либерман.

Выступая в Ашкелоне 9 июля, Либерман, сказал, что руководство страны изучает договоренности между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в отношении перемирия.

"Израиль оставляет за собой полную свободу действий, независимо от каких-либо договоренностей или событий. Мы сохраняем исключительную ответственность за безопасность израильских граждан, и поэтому наша свобода действий является абсолютной. Мы сделаем все, что будет для этого нужно", - сказал Либерман.

По другому вопросу – возможной сделке об обмене удерживаемых ХАМАСом тел двух убитых солдат ЦАХАЛа и двух израильских граждан – министр заявил о постоянной работе по освобождению заложников. Однако Либерман констатировал отсутствие "значительного прорыва" в данном вопросе.
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