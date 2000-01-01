10.07 21:28 MIGnews.com

Стало известно имя террориста, атаковавшего около Текоа

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Террористом, который атаковал в понедельник, 10 июля, оказался 25-летним Мухаммед Ибхаим Джабрил, по данным палестинского информационного агентства Wafa.Джабрил протаранил своей машиной солдата ЦАХАЛа неподалеку от Текоа на территории Иудеи и Самарии. Согласно сообщениям, солдат получил легкие ранения.Затем Джабрил сбежал из машины и попытался атаковать еще нескольких солдат, когда он пытался сбежать.Террорист был расстрелян на месте, а позже скончался от полученных ранений.Детали происшествия уточняются.