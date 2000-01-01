10.07 07:57 MIGnews.com

ХАМАС готовится "освобождать Палестину"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Несколько дней назад в Газе прошел массовый митинг в знак протеста против карательных мер, предпринимаемых руководством Палестинской автономии в отношении анклава с целью ликвидации Исполнительного комитета – де-факто администрации ХАМАСа.Участники демонстрации жгли фотографии председателя ПА Махмуда Аббаса, премьер-министра ПА Рами Хамдаллы и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.Выступая перед толпой собравшихся, лидер ХАМАСа в Газе Мушир аль-Масри возложил на Аббаса полную ответственность за "опасные последствия" его союза с "сионистским врагом" и "преступную блокаду" сектора Газа.Он также пообещал, что Абу Мазен заплатит за свои "глупые" поступки, так как осада анклава осуществляется не только "сионистским врагом", но и теми, кто поддерживает политический процесс и участвует координацией безопасности с Израилем. Всем собравшимся аль-Масри дал слово "освободить всю палестинскую землю от грязи разбойников"."Перед нами остается Иерусалим, мы о нем не забудем. Мы приумножим наши силы, чтобы защитить нашу землю и быть готовыми к действиям, чтобы превратить Газу в отправную точку для освобождения Хайфы, Яффо и Цфата, от которых Аббас отказался. Газа - отправная точка для освобождения Палестины свою основанной на Коране армией, бригадами "Аль-Кассам" и силах борьбы нашего народа", - заявил аль-Масри.