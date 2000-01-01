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Израильтяне не верят в то, что Трамп возродит мирный процесс | Фото: Хаим Цах, GPO10.07 09:57   MIGnews.com

Израильтяне не верят в то, что Трамп возродит мирный процесс

Несмотря на многочисленные потуги как арабских стран, так и США, жители Израиля сомневаются, что мирные переговоры с палестинцами в ближайшем будущем возобновятся. Причем не верят в это ни евреи (62,6%), ни арабы (55,2%), показали результаты последнего исследования.

Согласно опросу, проведенному Центром Гутмана из Института демократии Израиля совместно с Тель-Авивским университетом, лишь 3,6% евреев и 7,8% арабов видят шансы на возобновление переговоров высокими. В целом, в то, что Израиль и ПА вернутся за стол мирных переговоров, верят 32,2% евреев и 33,3% израильских арабов.

Но в отношении мирного соглашения израильтяне еще более скептичны – в то время, как несбыточной эту затею считают 74,8% еврейских и 65,8% арабских участников исследования, 23,2% евреев и 28,1% арабов еще питают в этом отношении оптимизм.

Весьма объяснимы такие настроения тем, что 4 из 5 евреев, как и 2 из 5 арабов не верят в заинтересованность Палестинской автономии в поиске мирного решения. Но необъяснимую уверенность в искреннем миротворчестве Аббаса еще испытывают 15,3% евреев и 50,7% арабов.

Напомним, сегодня, 10 июля, в Израиль должен прибыть спецпосланник Дональда Трампа на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт. Главной целью его визита является встреча с послом США в Израиле Дэвидом Фридманом. Вероятно, он проведет ряд встреч и с израильскими политиками.
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