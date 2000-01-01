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Племянник террористки поджог поле у Петах-Тиквы 10.08 10:43   MIGnews.com

Племянник террористки поджог поле у Петах-Тиквы

Находчивость гражданских и быстрые действия полиции привели к задержанию двух палестинских поджигателей в районе Петах-Тиквы.

Житель Петах-Тиквы ехал мимо поля близ въезда в Петах-Тикву в районе трансформаторной станции Ярконим. Он заметил двух молодых арабов с канистрой, поджигающих поле у банкетного зала Ган Дель Вино. Он успел снять их на видео и немедленно передал отснятые материалы полиции.

Пока пожарные боролись с огнем, полицейские вычислили двух поджигателей и задержали их по дороге в Кфар Касем.

Предварительное следствие показало, что один из них является племянником палестинской террористки, атаковавшей в техническом парке Сибель, Рош Ха Аин, в прошлом году.

В субботу с другой стороны той же дороги бушевал сильнейший пожар, из-за которого могла взорваться заправочная станция. Сейчас следователи проверяют причастность задержанных и к этому инциденту.
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