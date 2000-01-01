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БАГАЦ скостил срок 13-летнему террористу 10.08 11:29   MIGnews.com

БАГАЦ скостил срок 13-летнему террористу

БАГАЦ удовлетворил петицию 13-летнего арабского террориста, атаковавшего два года назад евреев в Писгат Зеев.

Малолетний террорист был приговорен к 12 годам тюремного заключения. БАГАЦ сократил срок до 9,5 лет.

Террорист обязан выплатить компенсации своим жертвам - 100 тысяч шекелей мальчику, которого он тяжело ранил, и 80 тысяч молодому человеку, который получил ранения средней степени тяжести.

Судья Давид Минц сообщил своем решении о том, что “реабилитационный процесс” террориста протекает удовлетворительно, и что он сыграл “второстепенную роль” в атаке, организованной его кузеном. Кузен был убит в момент задержания израильскими силами безопасности.
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