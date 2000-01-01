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`Израиль стал пристанищем террористов` 10.08 16:59   MIGnews.com

"Израиль стал пристанищем террористов"

Йосеф Хаим Твито, который едва не погиб в результате теракта, совершенного двумя малолетними террористами в иерусалимском районе Писгат-Зеев в 2015 году, раскритиковал сегодняшнее решение Верховного суда скостить срок одному из пытавшихся его убить.

"Судьи дали попутный ветер террору", - прокомментировал он изданное двумя судьями БАГАЦа постановление о сокращении тюремного срока на 2,5 года его обидчику Ахмеду Манасре.

"Государственное обвинение изначально демонстрировало невероятную некомпетентность, когда не запросило максимальный срок наказания. В то же время я удивился, обнаружив, что судьи Верховного суда решили смягчить и без того мягкое наказание.

Прискорбно, что издавший вердикт судья Давид Минц, решил смягчить наказание под тем предлогом, что пребывание в тюрьме может иметь нежелательные последствия (для террориста – ред.). Но я спрашиваю: а как насчет нежелательных последствий для меня? Как насчет моей психологической травмы? Как насчет причиненного мне на всю жизнь ущерба?

Израиль стал пристанищем для террористов. Судьи БАГАЦа, к сожалению, не понимают, что смягчение наказания террористов - это решение, которое дает попутный ветер террору", - сказал Твито.
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