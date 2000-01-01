Вакф признал: Израиль не вредил артефактам Храмовой Горы
Когда после теракта 14 июля сотрудники израильских служб безопасности проводили обыски на Храмовой Горе в Иерусалиме, они не повредили и не украли никакие предметы исторической важности, заявил Вакф.
На фоне возмущения, которое поднялось в мусульманском мире из-за обысков на святыне (и не зря, ведь правоохранители обнаружили десятки единиц холодного оружия), Вакф созвал комиссию для оценки какого-либо ущерба, нанесенного израильской полицией во время кризиса.
В своем итоговом докладе, опубликованном в среду, 10 августа, они констатировали, что по итогу никакие исторические объекты или документы – включая мечети, музеи и библиотеки, в которых хранятся исламские артефакты – повреждены или обворованы не были.
"Никакой ущерб исторической важности или безопасности инвентарю или экспонатам нанесен не был", - говорится в отчете.
Впрочем арабы нашли, в чем обвинить Израиль – службы безопасности якобы скопировали с компьютеров работников Храмовой Горы частные документы и рылись в их шкафчиках, что в Вакфе называют "необоснованными обысками".