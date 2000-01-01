10.08 07:18 MIGnews.com

Барьер против ХАМАСа будет построен даже ценой новой войны

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Израильская армия провела брифинг для журналистов о ходе строительства подземного барьера, цель которого - предотвратить попытки ХАМАСа прокопать террористические тоннели, ведущие на израильскую территорию.Командир южного командования ЦАХАЛа генерал Эяль Замир заявил: “Барьер будет построен - даже ценой новой кампании против ХАМАСа”. Заявления Замира были сделаны на фоне информации о том, что бригада Гивати и 401-я бригада бронетанкового корпуса проведут совместные учения в районе Газы.Замир заявил: “Я думаю, другой стороне стоит провести переоценку ситуации. Если ХАМАС выберет войну из-за барьера, то для ЦАХАЛа это будет хорошим предлогом начать войну - но барьер будет построен”.В последние месяцы Израиль построил несколько цементных фабрик, которые снабжают бетоном проект. Земля у границы выровнена бульдозерами, насыпаны земляные валы для защиты рабочих. На строительстве работают испанцы, молдаване, бразильцы, израильтяне и африканские мигранты. К октябрю этого года на 40 точках по созданию стены 24 часа в сутки будут работать 1000 рабочих.ЦАХАЛ передвигает всю пограничную зону на несколько сотен метров на восток, вглубь израильской территории. Существующий барьер будет усилен и улучшен, и на восточной стороне зоны будет построена шестиметровая металлическая стена. Между двумя стенами будет создана сеть дорог, позволяющая быстрое развертывание танков и воинских подразделений.Примитивный дрон ХАМАСа, захваченный ЦАХАЛем на этой неделе вел наблюдение за ходом осуществления проекта.Стоимость проекта, получившего название Хакаба (Стена Индикативного Барьера) составляет 4 миллиарда шекелей. Барьер из массивного бетона будет уходить на несколько десятков метров вглубь. Строители используют гигантскую германскую гидравлическую машину, способную бурить вплоть до уровня грунтовых вод.Сверху будет установлена металлическая изгородь высотой шесть метров. Она будет построена на основании врытых в землю железных клеток, в которых установлены специальные сенсоры.В ходе строительства барьера, как предполагается, будут идентифицированы и уничтожены любые уже существующие барьеры ХАМАСа.Несколько километров Хакаба уже завершены - на наиболее угрожаемом участке близ Сдерота. Барьер прикроет всю границу с Газой - от Керем Шалом до Натив Ха Асара. Строительство будет завершено в течение полутора лет. Каждый километр барьера стоит 41,5 миллиона шекелей.В дополнение ко всему описанному будет построен подводный барьер в море у Газы и новый волнорез вдоль морской границы с Газой.