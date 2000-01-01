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ЦАХАЛ снес дома убийц Адас Малка 10.08 08:08   MIGnews.com

ЦАХАЛ снес дома убийц Адас Малка

ЦАХАЛ минувшей ночью снес дома двух террористов, принимавших участие в атаке у Ворот Шхем Старого Города, в результате которой погибла старший сержант МАГАВа Адас Малка.

Также был снесен дом террориста, атаковавшего в апреле этого года на перекрестке офра. В результате атаки погиб сержант Эли Тахарлев.

Три террориста, совершивших атаку у Ворот Шхем - Усама Салах, Адель Анкуш и Деир Абу Машаль приехали в Иерусалим за день до атаки на автобусе, перевозившем палестинцев незаконно на израильскую территорию. В настоящее время в иерусалимском окружном суде идет суд над водителем автобуса по обвинению в причинении смерти по неосторожности.
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