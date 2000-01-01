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ЦАХАЛ взорвет дома, под которыми проходят тоннели ХАМАСа 10.08 09:08   MIGnews.com

ЦАХАЛ взорвет дома, под которыми проходят тоннели ХАМАСа

На брифинге командующего южным округом генерала Эяля Замира были показаны снимки гражданских сооружений в Газе, из которых проложены входы в террористические тоннели.

В одном случае, речь идет о многоквартирном жилом доме, во втором - о частном доме.

ЦАХАЛ взорвет дома, под которыми проходят тоннели ХАМАСа

Замир заявил: “По данным разведки, ХАМАС оперирует в гражданской зоне и под прикрытием гражданского населения, он готовит свою инфраструктуру следующего конфликта на гражданской арене. Его целью, конечно же, является затруднить наши операции”.

Замир предупредил: “С нашей точки зрения, речь идет о легитимных военных целях. Любой, кто будет находится внутри этих зданий в тот момент, когда вспыхнет следующий конфликт, ставит под удар себя и свою семью. Вся ответственность за это лежит на ХАМАСе”.

Замир подчеркнул: Это - всего лишь два примера из многих сотен, ХАМАС использует гражданское население в качестве прикрытия”.
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