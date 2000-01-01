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Youtube/ скриншот с видео10.10 16:56   MIGnews.com

Очередные нападки ПА на Израиль

Руководство Палестинской администрации обвинило Израиль в продолжающейся "колониальной" деятельности на "оккупированной палестинской земле" с одновременной "эскалацией", звучащей в заявлениях правого правительства Израиля, поддерживающего "поселения" и противодействующего мирному процессу.

По словам палестинского руководства, эта политика резко контрастирует со стремлением международного сообщества к миру. Также по мнению палестинцев это выражает неизменное неповиновение Израиля решениям международных органов и международному праву.

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел ПА, опубликованного во вторник, 10 октября.

Также в МИД ПА заявили, что израильское "подстрекательство" дошло до того, что высокопоставленные официальные лица [Израиля] начали критиковать президента США Дональда Трампа за то, что тот отложил перенос американской дипмиссии в Иерусалим с целью повысить шансы на достижение дипломатического соглашения между конфликтующими сторонами.

Также палестинское ведомство обвинило Израиль в попытке сорвать усилия США по возобновлению переговоров путем расширения "поселений" и предоставления "поселенцам" свободы действовать на "палестинских землях".

В частности, на таких святых местах для ислама, как "Мечеть Аль-Акса" (Храмовая гора) и "Аль-Харам аль-Ибрахими" (известная как Могила Патриархов).
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