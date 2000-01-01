11.01 10:12 MIGnews.com

СМИ: Нетаниягу предлагал создать Палестину на Синае

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу предлагал бывшему президенту США Бараку Обаме свой план решения палестино-израильского конфликта по формуле "двух государств". Об этом сообщает "Гаарец" со ссылкой на четверых бывших должностных лиц американской администрации.Издание утверждает, что в 2014 году Нетаниягу предложил тогдашнему лидеру США дипломатический план, согласно которому палестинское государство может быть создано на севере Синая (рядом с Газой) в обмен на аннексию Иудеи и Самарии.По словам высокопоставленных чиновников, глава израильского правительства тогда заверил Обаму и госсекретаря Джона Керри в том, что президент Египта Ас-Сиси согласится на это предложение. После чего администрация США якобы предложила Каиру такой вариант урегулирования конфликта, но получила отрицательный ответ.В канцелярии Нетаниягу, комментируя это сообщения, заявила, что информация "является не достоверной".