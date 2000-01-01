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flickr 11.01 10:12   MIGnews.com

СМИ: Нетаниягу предлагал создать Палестину на Синае

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу предлагал бывшему президенту США Бараку Обаме свой план решения палестино-израильского конфликта по формуле "двух государств". Об этом сообщает "Гаарец" со ссылкой на четверых бывших должностных лиц американской администрации.

Издание утверждает, что в 2014 году Нетаниягу предложил тогдашнему лидеру США дипломатический план, согласно которому палестинское государство может быть создано на севере Синая (рядом с Газой) в обмен на аннексию Иудеи и Самарии.

По словам высокопоставленных чиновников, глава израильского правительства тогда заверил Обаму и госсекретаря Джона Керри в том, что президент Египта Ас-Сиси согласится на это предложение. После чего администрация США якобы предложила Каиру такой вариант урегулирования конфликта, но получила отрицательный ответ.

В канцелярии Нетаниягу, комментируя это сообщения, заявила, что информация "является не достоверной".
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