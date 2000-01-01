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ХАМАС обстрелял `дрон ЦАХАЛа` | Фото: B Ystebo/Flickr11.01 16:21   MIGnews.com

ХАМАС обстрелял "дрон ЦАХАЛа"

Террористы Газы обстреляли израильских беспилотник, который занимался фотосъемкой юга анклава.

Как сообщили 11 января на сайте ХАМАСа "Аль-Шехаб", члены "Сопротивления" предприняли попытку уничтожить дрон Phantom, однако никаких видимых повреждений беспилотнику им нанести не удалось, и он улетел обратно на территорию Израиля.

В ЦАХАЛе данную информацию пока что не комментируют.

Стоит отметить, что дрон, по которому стреляли палестинские боевики, относится к DJI Phantom - серии наиболее популярных квадрокоптеров фирмы DJI любительского уровня.
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