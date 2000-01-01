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Число атак утроилось после Иерусалимской декларации Трампа | Фото: Israel Defense Forces/Flickr11.01 18:57   MIGnews.com

Число атак утроилось после Иерусалимской декларации Трампа

Согласно обнародованной на этой неделе ШАБАКом статистике, после признания президентом США Дональдом Трампом Иерусалима израильской столицей число инцидентов, связанных с безопасностью, в Израиле и в Иудее и Самарии утроилось.

По данным службы безопасности, в течение декабря в Израиле, Иудее и Самарии, а также секторе Газа произошло 249 теракта в сравнении с 84 в ноябре и 71 в октябре. Самые серьезные из них – это атака на центральной автобусной станции Иерусалима, в результате которой был тяжело ранен охранник Ашер Альмалих, и инцидент в Хевроне, когда 29-летний террорист Мухаммед Акаль, представившись журналистом, нанес два ножевых ранения офицеру МАГАВа и сам при этом был убит.

Впрочем, напрямую с "Иерусалимской декларацией" Трампа (либо любыми иными причинами) ШАБАК это не связывает, хотя в прошлом месяце директор ведомства Надав Аргаман признал, что решение Трампа способствовало беспорядкам в Иудее и Самарии.

По данным службы безопасности, подавляющее большинство декабрьских терактов (219) были с применением "коктейлей Молотова". Аналогично в ноябре 72 из 84 атак также были инцидентами, в ходе которых в представителей израильских сил безопасности и гражданских лиц бросали бутылками с самовоспламеняющейся жидкостью.

В остальных случаях теракты представляли собой атаки с ножами, самодельной взрывчаткой, расстрелы, либо ракетные обстрелы из Газы.

В то время, как в ШАБАКе отмечают экспоненциальный рост терактов в Израиле, Иудее и Самарии, а также секторе Газа, во многих остальных городах число атак снизилось вплоть до нуля.

Кроме того, отмечается, что только в декабре по Израилю были запущены 19 из всех 35 ракет, которыми палестинские террористы обстреливали страны в течение года.
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