Число атак утроилось после Иерусалимской декларации Трампа
Согласно обнародованной на этой неделе ШАБАКом статистике, после признания президентом США Дональдом Трампом Иерусалима израильской столицей число инцидентов, связанных с безопасностью, в Израиле и в Иудее и Самарии утроилось.
По данным службы безопасности, в течение декабря в Израиле, Иудее и Самарии, а также секторе Газа произошло 249 теракта в сравнении с 84 в ноябре и 71 в октябре. Самые серьезные из них – это атака на центральной автобусной станции Иерусалима, в результате которой был тяжело ранен охранник Ашер Альмалих, и инцидент в Хевроне, когда 29-летний террорист Мухаммед Акаль, представившись журналистом, нанес два ножевых ранения офицеру МАГАВа и сам при этом был убит.
Впрочем, напрямую с "Иерусалимской декларацией" Трампа (либо любыми иными причинами) ШАБАК это не связывает, хотя в прошлом месяце директор ведомства Надав Аргаман признал, что решение Трампа способствовало беспорядкам в Иудее и Самарии.
По данным службы безопасности, подавляющее большинство декабрьских терактов (219) были с применением "коктейлей Молотова". Аналогично в ноябре 72 из 84 атак также были инцидентами, в ходе которых в представителей израильских сил безопасности и гражданских лиц бросали бутылками с самовоспламеняющейся жидкостью.
В остальных случаях теракты представляли собой атаки с ножами, самодельной взрывчаткой, расстрелы, либо ракетные обстрелы из Газы.
В то время, как в ШАБАКе отмечают экспоненциальный рост терактов в Израиле, Иудее и Самарии, а также секторе Газа, во многих остальных городах число атак снизилось вплоть до нуля.
Кроме того, отмечается, что только в декабре по Израилю были запущены 19 из всех 35 ракет, которыми палестинские террористы обстреливали страны в течение года.