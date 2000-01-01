11.01 21:00 MIGnews.com

Арабы сообщают о двух убитых ЦАХАЛом протестующих

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Министерство здравоохранения Газы сообщило о двух демонстрантах, погибших в результате столкновений с израильскими солдатами в четверг, 11 января.Первый погиб во время протеста около забора безопасности у лагеря беженцев Эль-Бурейдж. В то же время еще трое арабов получили огнестрельные ранения различной тяжести во время насильственных акций протеста у границы с Еврейским государством.В Армии обороны Израиля подтверждают, что открывали огонь по главным зачинщикам беспорядков, однако, были ли среди демонстрантов жертвы, сказать не могут.Палестинский портал Wafa сообщает о второй жертве, 16-летнем арабе, который скончался в результате огнестрельного ранения, полученного у лагеря беженцев Ирак-Бурин, расположенного к югу от Шхема.Военные заявили, что им известно об этой информации, однако подтвердить они ее также не могут.В общей сложности участие в двух закончившихся беспорядками протестах приняли десятки палестинцев. Они катили в сторону забора безопасности и расположенных по другую сторону солдат подожженные шины и кидали в них камнями.