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Арабы сообщают о двух убитых ЦАХАЛом протестующих | Фото: Israel Defense Forces/Flickr11.01 21:00   MIGnews.com

Арабы сообщают о двух убитых ЦАХАЛом протестующих

Министерство здравоохранения Газы сообщило о двух демонстрантах, погибших в результате столкновений с израильскими солдатами в четверг, 11 января.

Первый погиб во время протеста около забора безопасности у лагеря беженцев Эль-Бурейдж. В то же время еще трое арабов получили огнестрельные ранения различной тяжести во время насильственных акций протеста у границы с Еврейским государством.

В Армии обороны Израиля подтверждают, что открывали огонь по главным зачинщикам беспорядков, однако, были ли среди демонстрантов жертвы, сказать не могут.

Палестинский портал Wafa сообщает о второй жертве, 16-летнем арабе, который скончался в результате огнестрельного ранения, полученного у лагеря беженцев Ирак-Бурин, расположенного к югу от Шхема.

Военные заявили, что им известно об этой информации, однако подтвердить они ее также не могут.

В общей сложности участие в двух закончившихся беспорядками протестах приняли десятки палестинцев. Они катили в сторону забора безопасности и расположенных по другую сторону солдат подожженные шины и кидали в них камнями.
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