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Зуаби: настоящий террор - это оккупация 11.01 08:42   MIGnews.com

Зуаби: настоящий террор - это оккупация

Депутат Кнессета Ханин Зуаби отреагировала на заявление посла Соединенных Штатов в Израиля Дэвида Фридмана, возложившего на палестинцев ответственность за отсутствие мира.

Зуаби заявила: “Как вы смеете защищать поселенцев? Вы должны предотвращать их действия на чужой земле, как будто она их собственность, не допускать того, чтобы они чувствовали себя выше закона, не допускать того, чтобы они грабили палестинцев, жгли их урожаи, рощи и дома, вы должны вынудить поселенцев признать концепцию прав человека”.

Зуаби далее сказала: “Правильный путь - это защита людей. Правильный путь- это положить конец реальному террору - оккупации, а также ввести денежные санкции против террористов, то есть, объявить бойкот сионистскому государству”.
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