11.01 09:33 MIGnews.com

Норвегия и ЕС настаивают на решении "двух государств"

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Норвегия и Европейский союз объявили, что в конце января будет созвана "чрезвычайная сессия" на повестке дня которой будет стоять палестино-израильский конфликт. Сообщество попытается подтолкнуть стороны к решению по формуле "два государства для двух народов", сообщает Аруц Шева.Об этом сообщили глава МИД Норвегии Эрискен Сёрейде и Верховный представитель ЕС Федерика Могерини в своем совместном заявлении. Стороны решили "созвать сессию международной группы доноров для Палестины".Уточняется, что сессия состоится в Брюсселе 31 января. Заседание запланировано в свете недавнего признания президентом Трампом Иерусалима столицей Израиля."Существует настоятельная необходимость объединить все стороны для обсуждения мер по ускорению усилий, которые могут служить основой для решения двух государств на основе переговоров", - говорится в заявлении.Могерини добавила: "Кроме того, необходимо, чтобы Палестинская администрация полностью контролировала Газу на основе Каирского соглашения от 12 октября 2017 года".Как известно, Европейский союз не поддержал решение Трампа по Иерусалиму, заявив, что окончательный статус города должен быть урегулирован путем переговоров.