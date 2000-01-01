11.07 16:15 MIGnews.com

Сближение с арабами не заменит решения палестинской проблемы

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Высокопоставленный иорданский сановник прокомментировал информацию о сближении Израиля с государствами региона.Министр информации Иордании Мухаммед аль-Мумани заявил: “Мы полагаем, что сближение Израиля с арабскими государствами не может рассматриваться в качестве альтернативы справедливому разрешению корней конфликта, а именно, палестинской проблемы”.Мумани подчеркнул: “Решение лежит в претворении в жизнь положений арабской мирной инициативы, и любой, кто думает иначе - в Израиле или среди международных политиков живет в мире иллюзий”.