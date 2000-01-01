11.07 13:25 MIGnews.com

Поселенцы призвали Нетаниягу дать отпор решению ЮНЕСКО

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Поселенцы призвали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу провести заседание кабинета в Пещере Патриархов, чтобы подчеркнуть религиозные и исторические связи Израиля с библейским местом.Призыв поселенцев последовал за решением ЮНЕСКО внести Старый город Хеврона и Пещеру Патриархов в свой список Всемирного наследия с отметкой "находящиеся под угрозой исчезновения в Палестине"."Мы должны прояснить, что Пещера патриархов и Хеврон, который является городом наших предков, навечно принадлежат нам", - говорится в письме, которое глава Совета еврейских общин Иудеи и Самарии, Ави Роэ, написал премьер-министру Нетаниягу."Это безумное решение, которое игнорирует тысячелетнее еврейское наследие и отрицает связь между народом Израиля с одним из четырех священных городов еврейского народа", - сказал Роэ.Поселенцы также подняли вопрос о голосовании ЮНЕСКО на заседании фракции "Ликуд" в Кнессете в понедельник, 10 июля. Глава Совета Кирьят Арба Малахи Левингер попросил Нетаниягу построить лифт для посетителей Пещеры Патриархов. В настоящее время священное место недоступно для людей с ограниченными физическими возможностями, и все посетители должны подниматься по лестнице пешком.Левингер также попросил Нетаниягу получить разрешение на строительство крыши над главным молитвенным святилищем, которое защищено только пластиковым покрытием.