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11.07 13:25   MIGnews.com

Поселенцы призвали Нетаниягу дать отпор решению ЮНЕСКО

Поселенцы призвали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу провести заседание кабинета в Пещере Патриархов, чтобы подчеркнуть религиозные и исторические связи Израиля с библейским местом.

Призыв поселенцев последовал за решением ЮНЕСКО внести Старый город Хеврона и Пещеру Патриархов в свой список Всемирного наследия с отметкой "находящиеся под угрозой исчезновения в Палестине".

"Мы должны прояснить, что Пещера патриархов и Хеврон, который является городом наших предков, навечно принадлежат нам", - говорится в письме, которое глава Совета еврейских общин Иудеи и Самарии, Ави Роэ, написал премьер-министру Нетаниягу.

"Это безумное решение, которое игнорирует тысячелетнее еврейское наследие и отрицает связь между народом Израиля с одним из четырех священных городов еврейского народа", - сказал Роэ.

Поселенцы также подняли вопрос о голосовании ЮНЕСКО на заседании фракции "Ликуд" в Кнессете в понедельник, 10 июля. Глава Совета Кирьят Арба Малахи Левингер попросил Нетаниягу построить лифт для посетителей Пещеры Патриархов. В настоящее время священное место недоступно для людей с ограниченными физическими возможностями, и все посетители должны подниматься по лестнице пешком.

Левингер также попросил Нетаниягу получить разрешение на строительство крыши над главным молитвенным святилищем, которое защищено только пластиковым покрытием.
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