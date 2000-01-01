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YouTube 11.07 17:50   MIGnews.com

Фридман присоединился к переговорам с палестинцами

Специальный посланник президента США по мирному процессу на Ближнем Востоке, Джейсон Гринблатт во вторник, 11 июля, встретиться с палестинскими чиновниками в Иерусалиме. Встреча состоится в рамках переговоров по возобновлению мирного процесса между Израилем и палестинцами.

Как сообщает газета Гаарец, посол США в Израиле Дэвид Фридман присоединится к Гриблатту на встрече с палестинцами. Данную информацию изданию подтвердил представитель Белого дома, пожелавший остаться анонимным.

Гаарец отмечает, что присоединение Фридмана к подобному формату переговоров в корне отличается от политики Обамы или Буша, которые считали, что дипломат, представляющий США в Израиле, должен держать нейтралитет.

Помимо Фридмана на встрече будет присутствовать и генеральный консул США в Иерусалиме Дональд Блюм.

По словам источника, посла США в Израиле на встрече с палестинцами представят в качестве руководителя группы по переговорам с палестинской стороной.

Ожидается, что среди участников переговоров с палестинской стороны будут старший переговорщик ПА Саиб Арикат и советник Аббаса Мохаммад Мустафа.
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