11.07 17:50 MIGnews.com

Фридман присоединился к переговорам с палестинцами

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Специальный посланник президента США по мирному процессу на Ближнем Востоке, Джейсон Гринблатт во вторник, 11 июля, встретиться с палестинскими чиновниками в Иерусалиме. Встреча состоится в рамках переговоров по возобновлению мирного процесса между Израилем и палестинцами.Как сообщает газета Гаарец, посол США в Израиле Дэвид Фридман присоединится к Гриблатту на встрече с палестинцами. Данную информацию изданию подтвердил представитель Белого дома, пожелавший остаться анонимным.Гаарец отмечает, что присоединение Фридмана к подобному формату переговоров в корне отличается от политики Обамы или Буша, которые считали, что дипломат, представляющий США в Израиле, должен держать нейтралитет.Помимо Фридмана на встрече будет присутствовать и генеральный консул США в Иерусалиме Дональд Блюм.По словам источника, посла США в Израиле на встрече с палестинцами представят в качестве руководителя группы по переговорам с палестинской стороной.Ожидается, что среди участников переговоров с палестинской стороны будут старший переговорщик ПА Саиб Арикат и советник Аббаса Мохаммад Мустафа.