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11.07 09:31   MIGnews.com

Солдат запрыгнул на машину террориста и спасся

Второй канал израильского ТВ сообщает подробности автомобильного теракта на блок-посту близ Текоа 10 июля.

Командир солдата из 334-го батальона, лейтенант Лиор Залуф рассказал о произошедшем: Солдат переходил дорогу у блок поста. Он услышал, как водитель резко дает по газам. Он запрыгнул на капот и перекатился через автомобиль - и тот его не переехал. Автомобиль врезался в ограждение дороги. Я и мой солдат бросились к нему. Водитель выскочил из автомобиля, размахивая ножом. Было ясно, что он готов умереть. С расстояния два-три метра мы открыли огонь на поражение”.

Офицер говорит: “Я в эти минуты думал только о моем солдате. Мы сделали все, чтобы закончить это чисто, чтобы никто больше не пострадал, мы действовали как положено. Мы проявили большую находчивость”.

Солдат получил тяжелые ушибы, но в целом его состояние оценивается как хорошее и стабильное.
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