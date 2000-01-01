Два израильских араба хотели воевать вместе с ISIS в Сирии
В ходе совместной операции ШАБАКА и израильской полиции были арестованы два израильских араба по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское Государство", известной как ISIS.
Об этом сообщили в ШАБАКе в пятницу, 11 августа.
Жители арабского города Умм-эль-Фахм были арестованы в прошлом месяце. В июле силы безопасности совершили набег на дом двух подозреваемых – братьев Махмуда Абд аль-Кассема Джабарина и Наима Абд аль-Карима Джабарина.
В ходе обыска полиция обнаружила оружие, включая винтовку "Карл Густав", а также большое количество фотографий, которые "усилили подозрение в том, что они поддерживают идеологию ISIS".
Братьям были предъявлены обвинения в присоединении к террористической организации и незаконном хранении оружия.
Согласно заключительному обвинению, один из двух подозреваемых контактировал с членами ISIS в Сирии. Кроме того он планировал поездку в САР чтобы воевать вместе с боевиками джихадистской группировки.
Второй же, по мнению властей, поклялся в верности лидеру "Исламского Государства" Абу Бакр аль-Багдади.