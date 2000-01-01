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Два израильских араба хотели воевать с ISIS в Сирии | Фото: Thinkstock11.08 15:58   MIGnews.com

Два израильских араба хотели воевать вместе с ISIS в Сирии

В ходе совместной операции ШАБАКА и израильской полиции были арестованы два израильских араба по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское Государство", известной как ISIS.

Об этом сообщили в ШАБАКе в пятницу, 11 августа.

Жители арабского города Умм-эль-Фахм были арестованы в прошлом месяце. В июле силы безопасности совершили набег на дом двух подозреваемых – братьев Махмуда Абд аль-Кассема Джабарина и Наима Абд аль-Карима Джабарина.

В ходе обыска полиция обнаружила оружие, включая винтовку "Карл Густав", а также большое количество фотографий, которые "усилили подозрение в том, что они поддерживают идеологию ISIS".

Братьям были предъявлены обвинения в присоединении к террористической организации и незаконном хранении оружия.

Согласно заключительному обвинению, один из двух подозреваемых контактировал с членами ISIS в Сирии. Кроме того он планировал поездку в САР чтобы воевать вместе с боевиками джихадистской группировки.

Второй же, по мнению властей, поклялся в верности лидеру "Исламского Государства" Абу Бакр аль-Багдади.
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