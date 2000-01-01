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ХАМАС: израильский подземный барьер - объявление войны 11.08 07:09   MIGnews.com

ХАМАС: израильский подземный барьер - объявление войны

Высокопоставленный сановник ХАМАСа в интервью газете Исраэль Ха-Йом заявил, что строительство подземного барьера, цель которого - предотвратить строительство террористических тоннелей “является еще одним шагом по эскалации блокады Газы”.

Сановник, не пожелавший называть своего имени заявил: “ХАМАС не позволит Израилю осуществить свои планы и преступления против палестинского народа в Газе и предотвратит строительство барьера любыми средствами”.

ХАМАС предупреждает: ”Израильская армия столкнется с жестким сопротивлением”.

Командир южного командования ЦАХАЛа генерал Эяль Замир заявил: “Барьер будет построен - даже ценой новой кампании против ХАМАСа”. Заявления Замира были сделаны на фоне информации о том, что бригада Гивати и 401-я бригада бронетанкового корпуса проведут совместные учения в районе Газы.

Замир заявил: “Я думаю, другой стороне стоит провести переоценку ситуации. Если ХАМАС выберет войну из-за барьера, то для ЦАХАЛа это будет хорошим предлогом начать войну - но барьер будет построен”.

В последние месяцы Израиль построил несколько цементных фабрик, которые снабжают бетоном проект. Земля у границы выровнена бульдозерами, насыпаны земляные валы для защиты рабочих. На строительстве работают испанцы, молдаване, бразильцы, израильтяне и африканские мигранты. К октябрю этого года на 40 точках по созданию стены 24 часа в сутки будут работать 1000 рабочих.

ЦАХАЛ передвигает всю пограничную зону на несколько сотен метров на восток, вглубь израильской территории. Существующий барьер будет усилен и улучшен, и на восточной стороне зоны будет построена шестиметровая металлическая стена. Между двумя стенами будет создана сеть дорог, позволяющая быстрое развертывание танков и воинских подразделений.
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