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Арестован араб, готовивший теракт | Фото: Полиция Израиля11.10 17:54   MIGnews.com

Арестован араб, готовивший теракт

Сотрудники израильских сил безопасности арестовали палестинского араба, который незаконно проник в Израиль и планировал совершить теракт.

Как сообщили в полиции 11 октября, подозреваемым оказался житель арабского города Тулькарем. Его арестовали в Рахате в ходе совместной операции секретного подразделения МАГАВ, полиции и агентства безопасности ШАБАК.

В полиции утверждают, что во время ареста мужчина угрожал офицерам ножом, но был успешно обезоружен, задержан и препровожден для допроса. В результате никто не пострадал.

Подробностей о предполагаемых планах палестинца или его личные данные правоохранители не сообщили.
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