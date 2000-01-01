11.10 17:54 MIGnews.com

Арестован араб, готовивший теракт

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Сотрудники израильских сил безопасности арестовали палестинского араба, который незаконно проник в Израиль и планировал совершить теракт.Как сообщили в полиции 11 октября, подозреваемым оказался житель арабского города Тулькарем. Его арестовали в Рахате в ходе совместной операции секретного подразделения МАГАВ, полиции и агентства безопасности ШАБАК.В полиции утверждают, что во время ареста мужчина угрожал офицерам ножом, но был успешно обезоружен, задержан и препровожден для допроса. В результате никто не пострадал.Подробностей о предполагаемых планах палестинца или его личные данные правоохранители не сообщили.